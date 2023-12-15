Великий и могучий: как сохраняют родной язык в Псковской области

15:28, 15 декабря 2023, ПАИ

Под угрозой исчезновения находится до 40% языков коренных народов мира. Каждый месяц исчезает два языка. В России порядка 100 языков коренных народов не используются, а 22 – признаны мертвыми. Как исправить пугающую статистику и сохранить родную культуру и язык, обсуждали учителя Псковской области.

Ученье – в Сеть

«Под угрозой исчезновения сегодня находится до 40% языков коренных народов мира», – привела статистику заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ПОИПКРО Ольга Дмитриева.

По подсчетам специалистов, каждый месяц исчезает два языка коренных народов. В России порядка 100 языков коренных народов не используются, в критическом состоянии находятся 22 языка, в большой опасности – 29 языков, а признаны мертвыми – 22.

Проблемы с сохранением языков, как правило, решаются благодаря образованию. Для этого, считает Ольга Дмитриева, важно знать, откуда брать информацию о родных языках школьников Псковской области, а также уметь эту информацию использовать в образовательной деятельности, в учебном процессе, чтобы популяризовать языки.

Учитель может использовать статистические данные, считает эксперт. Однако ему подвластны и другие инструменты: опросы, анкетирование, диагностические сочинения, тематические материалы на уроках и во внеурочной деятельности. «То, что мы даем ребенку поразмыслить о своей родной культуре, рассказать о ней в формате сочинения или представления любимой книги на уроке литературы, это и есть популяризация его родного языка», – говорит Ольга Дмитриева.

Но как заинтересовать школьника изучением языка, если современные подростки большую часть свободного времени проводят в интернете и общаются там на сленге?

Значит, надо идти за ними, убеждена учитель русского языка и литературы великолукской школы № 7 им. А. Злобина Ирина Михеева.

Она рассказала о своем опыте популяризации родного русского языка и русской культуры. По ее словам, в последнее время «со словом стали более свободно обращаться». «Литературная норма стала терпимее к просторечному обороту, жаргону и новым иноязычным заимствованиям. И на этом фоне важно сохранять родную культуру и язык», – уверена педагог.

По статистике, 88% детей выходят с родителями в интернет в возрасте четырех лет, 40% детей 8-10 лет выходят в интернет самостоятельно, а 92% подростков 14-16 лет используют интернет каждый день. «Мы имеем дело с цифровым поколением», – говорит Ирина Михеева.

Современные учителя, по ее мнению, могут использовать этот факт, чтобы поднять интерес к родному русскому языку. Сама Ирина Михеева пошла по этому пути и создала в Телеграме канал «Русскоязычница». «Название соединяет мою любовь к русскому языку, истории и культуре нашей страны», – пояснила она.

По ее словам, школьники среднего звена мало знают о русской культуре, поэтому один из разделов ее блога посвящен праздникам и традициям. Кроме этого, на своем канале Ирина Михеева выкладывает посты о днях рождения русских писателей, русской кулинарии, славянской мифологии, рассказывает об этимологии словарных слов, делится книгами, которые читает сама. «Информация, полученная ребенком из неожиданного источника и в интересной форме, удивительно прочно закрепляется в сознании», – говорит она.

Результатом проводимой работы стало то, что ученики 8-9 классов тоже завели блоги. «Они чувствуют ответственность и следят за грамотностью и орфографией», – отмечает педагог.

Молодой учитель русского языка и литературы псковского лицея №8 Анастасия Анисимова тоже старается быть на одной волне со своими учениками. Она создала свой собственный сайт, где делится уроками, материалами и своими размышлениями на волнующие темы. «Тяжело, конечно, вести уроки и блог, но я вижу результаты и считаю, что это того стоит», – говорит она.

Анастасия Анисимова полагает, что привлечь внимание к языку педагог может простыми мелочами. Например, ходить с шоперами, на которых написаны цитаты классиков, или носить значки с портретами писателей и поэтов. Маленькие детали в оформлении учительского стола в классе, по ее мнению, тоже могут сослужить хорошую службу. «Поставьте открытку, подаренную ребенком, или прикрепите небольшое стихотворение, которое нравится вам. Поверьте, дети это обязательно заметят и заинтересуются. Где, как не в школе, прививать любовь школьникам к русскому языку и литературе», – считает учитель.

Под угрозой вымирания

Говоря о языках народов, проживающих на территории Псковской области, невозможно обойти стороной сето. «Наша область, как никакая другая, заинтересована в сохранении языков коренных народов, потому что на ее территории проживает народность сето», – сказала заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин ПОИПКРО, кандидат филологических наук Ирина Степанова.

Сейчас, по ее словам, в Печорском районе живет 123 сето, еще 75 человек проживает в Красноярском крае. «Это отдельный народ, – рассказала Ирина Степанова. – Хотя эстонские ученые и считают, что язык сето – это одна из разновидностей эстонского языка, было доказано, что это не так. Сетоский язык отличается от эстонского 17 корнями».

Главная проблема этого языка состоит в том, что он не имеет письменности. Учеными были предприняты попытки ее создать, но они не увенчались успехом. «Не так просто это сделать, – отметила Ирина Степанова. – Для этого нужны не два и даже не десять человек, а целый институт».

О важности сохранения сетоского языка задумались на региональном уровне, были разработаны программы поддержи этой народности, в также в Печорской лингвистической гимназии. На базе последней проходят уроки по изучению языка, а еще создан ансамбль «Птенцы». Его участники учат язык через песни. «Интересно, что язык сето привлекает не только сето, но и русских детей, которые с удовольствием ходят на занятия», – отметила эксперт.

В Печорском районе уже несколько лет проходит лингвистический лагерь. В нем школьники говорят исключительно на сетоском языке, знакомятся с культурой, бытом и традициями народа. А в конце августа в деревне Сигово проходит ставший уже традиционным праздник «Сетомаа. Семейные встречи», на который собираются сето от мала до велика.

«Сетоский язык находится под угрозой вымирания, – говорит Ирина Степанова. – Если старшее поколение им еще владеет, среднее – понимает, но редко использует, а младшее поколение знает только отдельные слова. И сейчас делается все, чтобы молодежь на языке сето говорила».

О добром и прекрасном

О работе с текстами Д. С. Лихачева на уроках родного русского языка при подготовке к экзаменам рассказала учитель русского языка и литературы Псковского гуманитарного лицея Ирина Михайлова. На уроках учителя школьники знакомятся с книгой ученого «Письма о добром и прекрасном». «Ребята получают письма, в конверте, самые настоящие, они от такого отвыкли и всегда очень радуются», – говорит педагог.

А дальше идет работа учителя с классом: письма читают, определяют микротемы, ключевые слова и позицию автора. «Мы разбираем тексты Лихачева и постепенно приходим к написанию собственных текстов. Когда ребята пишут сочинения, то виден отклик, при этом мы повторяем все то, что изучается на уроках русского языка», – рассказала она.

Своим опытом использования Псковского областного словаря на уроках и во внеурочной деятельности поделилась учитель русского языка и литературы Псковского гуманитарного лицея Светлана Романенко. Она рассказала, как выстраивает свои уроки, чтобы заинтересовать школьников псковскими говорами.

Семинар «Проблемы развития русского языка и языков народов, проживающих на территории Псковской области» прошел на площадке Центра непрерывного повышения профессионального мастерства Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО). Мероприятие состоялось в рамках реализации государственной программы Псковской области «Реализация государственной национальной политики на территории области». «Я думаю, мы еще обязательно встретимся, чтобы обсудить эти вопросы, потому что тема насущная», – отметила Ольга Дмитриева.