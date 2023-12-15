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Кому стоит «колоть губы», рассказала врач-косметолог из Пскова

Кому стоит «колоть губы», рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Регина Корнилова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Кому стоит «колоть губы», рассказала врач-косметолог из Пскова. Фото: ПАИ

«Я сталкиваюсь с тем, что сейчас всё больше совсем молодых девушек увеличивают губы. Однажды ко мне на такую процедуру пришла совсем юная 16-летняя девочка.  Выяснилось, что мама была не против и оплатила ей эту процедуру, потому что вообще-то подобные воздействия разрешены только с 18», – уточнила врач.

По словам Регины Корниловой, процедура хороша лишь для тех, кто имеет к ней показания. «А если их нет, то большие губы на лице, где гармонично смотрятся маленькие или средние, будут выглядеть странно. Это как с одеждой – все равно что носить что-то не по размеру, вроде оверсайза. Пластические хирурги предостерегают, что препараты для увеличения губ имеют свойство комковаться. Ведь иногда в погоне за объёмами колят более плотные препараты, которые вообще не предназначены для этой зоны. В результате внутренние ткани травмируются и воспаляются. А если девушке 16-18 лет, то у нее еще и организм не сформирован, ткани могут меняться до 25 лет», – пояснила специалист.

Врач подчеркнула, что коррекция показана тем, у кого была травма губ или губы начали ссыхаться с возрастом. «Причём эта процедура предназначена для увлажнения и восполнения утраченного объёма, а не для создания того, чего никогда не было», – подытожила Регина Корнилова.

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