Депутаты согласовали изменения в положение о рекламных конструкциях в Пскове
Заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы состоялось сегодня, 15 декабря, под председательством Константина Болотина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.
Депутаты рассмотрели вопросы о внесении изменений в положение о порядке выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Пскова, а также об установлении границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «Генерала Маргелова, 17», «Рижский, 48» и «Ижорские оптимисты».
Кроме того, 15 декабря прошло заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы. Его провёл депутат Григорий Стороненков. Участники заседания обсудили вопрос об условиях приватизации арендуемого ООО «Сервис» муниципального объекта нежилого фонда.
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