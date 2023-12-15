Депутаты согласовали изменения в положение о рекламных конструкциях в Пскове

15:36, 15 декабря 2023, ПАИ

Заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы состоялось сегодня, 15 декабря, под председательством Константина Болотина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Депутаты рассмотрели вопросы о внесении изменений в положение о порядке выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Пскова, а также об установлении границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «Генерала Маргелова, 17», «Рижский, 48» и «Ижорские оптимисты».

Кроме того, 15 декабря прошло заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы. Его провёл депутат Григорий Стороненков. Участники заседания обсудили вопрос об условиях приватизации арендуемого ООО «Сервис» муниципального объекта нежилого фонда.