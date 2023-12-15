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Принцип трёх «С» посоветовала соблюдать женщинам врач-косметолог из Пскова

Принцип трёх «С» посоветовала соблюдать псковичкам врач-косметолог, дерматовенеролог Регина Корнилова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Принцип трёх «С» посоветовала соблюдать псковичкам врач-косметолог. Фото: ПАИ

Врач уточнила, что кожа у всех людей стареет по-разному. Есть, в частности, четыре основных типа старения: усталый, мелкоморщинистый, мышечный и деформационно-отёчный.

«У славян в 40 % случаев тип старения усталый. Это связано с особенностями строения черепа, образа жизни и питания. К вечеру такое лицо имеет усталый вид, кожа тусклая, как будто серая. Как правило, это особенно заметно лет с 30-35. Зато это наиболее поддающийся косметологической корректировке тип старения», – уточнила Регина Корнилова.

Специалист посоветовала женщинам с усталым типом старения соблюдать принцип трёх «С» – сон, спорт, смех. «Обязательно надо высыпаться, не пренебрегать физическими нагрузками и побольше смеяться», – отметила Регина Корнилова.

Мелкоморщинистый тип встречается в 20 % случаев. «У таких людей морщины на лбу появляются лет с 18, затем с возрастом лицо становится похоже на печеное яблоко, но зато сохраняется чёткий овал лица. Например, по такому типу старела балерина Майя Плисецкая. Особенно заметными изменения по такому типу становятся во время менопаузы. Такому типу особенно противопоказаны солнечные лучи», – рассказала Регина Корнилова.

Следующий тип старения – мышечный. «Такой тип имеет Анджелина Джоли. У неё чёткий овал, развитые мышцы и те самые знаменитые «углы Джоли». У такого типа кожа долго сохраняется плотной и эластичной. Подобный тип характерен для азиатских женщин», – отметила врач-косметолог.

По словам гостьи студии, самый сложный для косметологической коррекции тип старения – деформационно-отёчный. «Как его определить: у людей с таким типом хорошо выражена подкожно-жировая клетчатка, у них хорошо заметны брыли, грыжа нижнего века, кожа тяжёлая, тусклая, пористая, как правило, жирная, а лицо как будто сразу переходит в шею», – описала картину Регина Корнилова.

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