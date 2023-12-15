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Общество

Ежегодная конференция «Вектор предпринимательства» завершилась в Пскове

Ежегодная конференция «Вектор предпринимательства», на которой были подведены итоги деятельности центра «Мой бизнес», прошла 13 декабря в Пскове. Второй год подряд она была организована в гибридном формате и объединила в себе не только награждение лучших субъектов малого и среднего предпринимательства и партнёров центра «Мой бизнес», но и финал игры «Бизнес-знаток» по мотивам известной передачи «Что? Где? Когда?». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе центра.

Директор центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова отметила, в этом году конференция собрала как опытных представителей бизнеса, так и тех, кто ещё только в начале пути.

«Сегодня у нас очень много новеньких, тех, кто ещё ни разу не был на наших годовых мероприятиях, кто в этом году открыл своё новое производство, своё новое предприятие, кто впервые с нами съездил на какую-то международную выставку или бизнес-миссию международную, – для них, конечно, это первое событие, первое мероприятие, и мы надеемся, они будут рады сегодня получить свою награду», – отметила Анастасия Иванова.

Мероприятие также стало ещё и хорошим нетворкингом для бизнес-сообщества, где гости обмениваются информацией и своими достижениями. Так, капитан команды «Самозанятые» Нина Витковская поделилась, что для неё «Бизнес-знаток» – больше чем просто игра.

«Каждая игра – это не просто кто-то пришёл, сел, команда поотвечала на вопросы. Нет. Мы приходим заранее, мы общаемся, рассказываем про какие-то новые проекты. Есть ситуации, когда люди прямо здесь находят себе партнёров для других проектов», – уточнила Нина Витковская.

Основными направлениями деятельности центра «Мой бизнес» являются выдача представления о льготных микрозаймах для субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставление поручительств по кредитным обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, организация дополнительного профессионального обучения населения основам предпринимательства, содействие в организации подготовки квалифицированных кадров для малого и среднего предпринимательства, оказание информационной поддержки предпринимателям, организация и проведение выставочной деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства и другие.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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