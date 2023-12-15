Огромного снежного дракона слепили в Псковской области
Жительница Бежаниц Светлана Тимофеева сделала дракона из снега, пишет районная газета «Сельская новь».
«Полюбуйтесь новым шедевром нашей творческой и талантливой подписчицы Светланы Тимофеевой. Она всегда нас радует своими снежными великолепными скульптурами», – написали в газете.
Земляки Светланы Тимофеевой отметили талант женщины в комментариях в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, что ранее на скамейке в парке в Себеже очевидцы запечатлели снегорыбу.
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