Огромного снежного дракона слепили в Псковской области

17:41, 15 декабря 2023, ПАИ

Жительница Бежаниц Светлана Тимофеева сделала дракона из снега, пишет районная газета «Сельская новь».

«Полюбуйтесь новым шедевром нашей творческой и талантливой подписчицы Светланы Тимофеевой. Она всегда нас радует своими снежными великолепными скульптурами», – написали в газете.

Земляки Светланы Тимофеевой отметили талант женщины в комментариях в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что ранее на скамейке в парке в Себеже очевидцы запечатлели снегорыбу.