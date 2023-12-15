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Сведения о стоимости изготовления печатных агитационных материалов ООО «ЛАЗЕР КРАФТ» на выборах президента России

Сведения о стоимости изготовления печатных агитационных материалов ООО «ЛАЗЕР КРАФТ» (место регистрации – Псковская область) на выборах президента Российской Федерации 17 марта 2024 года.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАЗЕР КРАФТ», ИНН 6027140493 в соответствии с пунктом 11 статьи 55 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах президента Российской Федерации» сообщает о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов и публикует сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатов на выборах президента Российской Федерации

Наименование

Количество

Цена за шт., руб.

Печать формата А4

Плотность: 80 г.

Чёрно-белая печать

Односторонняя

От 500

до 1 000

6

До 3 000

4

До 10 000

2,5

Евробуклет формата А4

Плотность: 120 г

Цветная двухсторонняя печать

2 сложения

От 500

до 1 000

7,5

До 3 000

4,5

До 10 000

3,5

Печать формата А5

Плотность: 80г

Цветная двухсторонняя печать

От 500

до 1 000

8

До 3 000

3,5

До 10 000

3

Печать формата А3

Плотность 80 г

Чёрно-белая печать

Односторонняя

От 500

до 1 000

7,5

До 3 000

5,5

До 10 000

4,5

Календарь карманный

Размер: 100х70 мм

Углы закруглённые

100

18

Календарь Трио

Шпигель 292х210 мм

Подложки 292х210 мм

Численник 292х150 мм

50

300

Интерьерная печать на самоклеящейся плёнке Orajet 720 dpi

Кв. м

800

Полотерная резка самоклеящейся плёнки 

Кв. м

1 700

Бэйдж на ленте

Размер: 120х90 мм

Силиконовый кармашек

Лента атласная синяя

1

85

Кружка белая с нанесением

Сублимация

1

280

Блокнот с нанесением А6

Обложка 300 г полноцветна печать

Блок 40 листов клетка 80 г.

Подложка 300 г.

1

150

Печать формата А2

Плотность 120 г

Полноцветна печать с одной стороны

1

200

Печать формата А1

Плотность 120 г

Полноцветна печать с одной стороны

1

400

Баннер 6х3 м

Материал: баннерна ткань

Плотность: 440 г

Проклейка, люверсы по периметру

1

8 500

Флаг 1350х900 мм

Материал: таффета

Карман стандартный  под древко

1

1 250

Настольные флажки на подставке (на два флажка)

Материал: пластик

Цвет: белый

1

190

Настольные флажки на подставке (на два флажка)

Материал: металл

Цвет: хром

1

1 100

Настольные флажки на подставке (на один  флажок)

Материал: пластик

Цвет: белый

1

150

Настольные флажки на подставке (на один флажок)

Материал: металл

Цвет: хром

1

900

Футболка

Материал: хлопок 100%

Нанесение в один цвет с одной стороны

50

600

Кепка с нанесением

Материал: хлопок 100%

50

450

Ручка пластиковая с нанесением

Паста синяя

50

60

Значок закатной

Размер: 56 мм

100

65

Пакет ПВД с нанесением

Размер: 500х400 мм

Плотность: 80 Мк

Нанесение с одной стороны в один цвет

100

75

Пакет ПВД с нанесением

Размер: 300х400 мм

Плотность: 80 Мк

Нанесение с одной стороны в один цвет

100

65

                                   

Указанные в прайсе цены являются базовыми и могут быть изменены в зависимости от тиража и характеристик заказа (формат, цветность, бумага, плотность и т. д.). Расчет стоимости печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами производится индивидуально.

Все цены указаны в рублях, НДС не облагается.

Контактная информация:

ООО «ЛАЗЕР КРАФТ», 180007, Псковская область, г. Псков, пр-кт Рижский, д. 5а, помещ. 1003

Тел.: 8-953-241-88-33; 8 (8112) 56-21-11; 8 (8112) 56-05-55

e-mail: ooo-laser@mail.ru

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