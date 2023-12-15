Сведения о стоимости изготовления печатных агитационных материалов ООО «ЛАЗЕР КРАФТ» на выборах президента России
Сведения о стоимости изготовления печатных агитационных материалов ООО «ЛАЗЕР КРАФТ» (место регистрации – Псковская область) на выборах президента Российской Федерации 17 марта 2024 года.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАЗЕР КРАФТ», ИНН 6027140493 в соответствии с пунктом 11 статьи 55 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах президента Российской Федерации» сообщает о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов и публикует сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатов на выборах президента Российской Федерации
|
Наименование
|
Количество
|
Цена за шт., руб.
|
Печать формата А4
Плотность: 80 г.
Чёрно-белая печать
Односторонняя
|
От 500
до 1 000
|
6
|
До 3 000
|
4
|
До 10 000
|
2,5
|
Евробуклет формата А4
Плотность: 120 г
Цветная двухсторонняя печать
2 сложения
|
От 500
до 1 000
|
7,5
|
До 3 000
|
4,5
|
До 10 000
|
3,5
|
Печать формата А5
Плотность: 80г
Цветная двухсторонняя печать
|
От 500
до 1 000
|
8
|
До 3 000
|
3,5
|
До 10 000
|
3
|
Печать формата А3
Плотность 80 г
Чёрно-белая печать
Односторонняя
|
От 500
до 1 000
|
7,5
|
До 3 000
|
5,5
|
До 10 000
|
4,5
|
Календарь карманный
Размер: 100х70 мм
Углы закруглённые
|
100
|
18
|
Календарь Трио
Шпигель 292х210 мм
Подложки 292х210 мм
Численник 292х150 мм
|
50
|
300
|
Интерьерная печать на самоклеящейся плёнке Orajet 720 dpi
|
Кв. м
|
800
|
Полотерная резка самоклеящейся плёнки
|
Кв. м
|
1 700
|
Бэйдж на ленте
Размер: 120х90 мм
Силиконовый кармашек
Лента атласная синяя
|
1
|
85
|
Кружка белая с нанесением
Сублимация
|
1
|
280
|
Блокнот с нанесением А6
Обложка 300 г полноцветна печать
Блок 40 листов клетка 80 г.
Подложка 300 г.
|
1
|
150
|
Печать формата А2
Плотность 120 г
Полноцветна печать с одной стороны
|
1
|
200
|
Печать формата А1
Плотность 120 г
Полноцветна печать с одной стороны
|
1
|
400
|
Баннер 6х3 м
Материал: баннерна ткань
Плотность: 440 г
Проклейка, люверсы по периметру
|
1
|
8 500
|
Флаг 1350х900 мм
Материал: таффета
Карман стандартный под древко
|
1
|
1 250
|
Настольные флажки на подставке (на два флажка)
Материал: пластик
Цвет: белый
|
1
|
190
|
Настольные флажки на подставке (на два флажка)
Материал: металл
Цвет: хром
|
1
|
1 100
|
Настольные флажки на подставке (на один флажок)
Материал: пластик
Цвет: белый
|
1
|
150
|
Настольные флажки на подставке (на один флажок)
Материал: металл
Цвет: хром
|
1
|
900
|
Футболка
Материал: хлопок 100%
Нанесение в один цвет с одной стороны
|
50
|
600
|
Кепка с нанесением
Материал: хлопок 100%
|
50
|
450
|
Ручка пластиковая с нанесением
Паста синяя
|
50
|
60
|
Значок закатной
Размер: 56 мм
|
100
|
65
|
Пакет ПВД с нанесением
Размер: 500х400 мм
Плотность: 80 Мк
Нанесение с одной стороны в один цвет
|
100
|
75
|
Пакет ПВД с нанесением
Размер: 300х400 мм
Плотность: 80 Мк
Нанесение с одной стороны в один цвет
|
100
|
65
Указанные в прайсе цены являются базовыми и могут быть изменены в зависимости от тиража и характеристик заказа (формат, цветность, бумага, плотность и т. д.). Расчет стоимости печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами производится индивидуально.
Все цены указаны в рублях, НДС не облагается.
Контактная информация:
ООО «ЛАЗЕР КРАФТ», 180007, Псковская область, г. Псков, пр-кт Рижский, д. 5а, помещ. 1003
Тел.: 8-953-241-88-33; 8 (8112) 56-21-11; 8 (8112) 56-05-55
e-mail: ooo-laser@mail.ru
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