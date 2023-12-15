Сведения о стоимости изготовления печатных агитационных материалов ООО «ЛАЗЕР КРАФТ» на выборах президента России

17:36, 15 декабря 2023, ПАИ

Сведения о стоимости изготовления печатных агитационных материалов ООО «ЛАЗЕР КРАФТ» (место регистрации – Псковская область) на выборах президента Российской Федерации 17 марта 2024 года.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАЗЕР КРАФТ», ИНН 6027140493 в соответствии с пунктом 11 статьи 55 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах президента Российской Федерации» сообщает о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов и публикует сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатов на выборах президента Российской Федерации

Наименование Количество Цена за шт., руб. Печать формата А4 Плотность: 80 г. Чёрно-белая печать Односторонняя От 500 до 1 000 6 До 3 000 4 До 10 000 2,5 Евробуклет формата А4 Плотность: 120 г Цветная двухсторонняя печать 2 сложения От 500 до 1 000 7,5 До 3 000 4,5 До 10 000 3,5 Печать формата А5 Плотность: 80г Цветная двухсторонняя печать От 500 до 1 000 8 До 3 000 3,5 До 10 000 3 Печать формата А3 Плотность 80 г Чёрно-белая печать Односторонняя От 500 до 1 000 7,5 До 3 000 5,5 До 10 000 4,5 Календарь карманный Размер: 100х70 мм Углы закруглённые 100 18 Календарь Трио Шпигель 292х210 мм Подложки 292х210 мм Численник 292х150 мм 50 300 Интерьерная печать на самоклеящейся плёнке Orajet 720 dpi Кв. м 800 Полотерная резка самоклеящейся плёнки Кв. м 1 700 Бэйдж на ленте Размер: 120х90 мм Силиконовый кармашек Лента атласная синяя 1 85 Кружка белая с нанесением Сублимация 1 280 Блокнот с нанесением А6 Обложка 300 г полноцветна печать Блок 40 листов клетка 80 г. Подложка 300 г. 1 150 Печать формата А2 Плотность 120 г Полноцветна печать с одной стороны 1 200 Печать формата А1 Плотность 120 г Полноцветна печать с одной стороны 1 400 Баннер 6х3 м Материал: баннерна ткань Плотность: 440 г Проклейка, люверсы по периметру 1 8 500 Флаг 1350х900 мм Материал: таффета Карман стандартный под древко 1 1 250 Настольные флажки на подставке (на два флажка) Материал: пластик Цвет: белый 1 190 Настольные флажки на подставке (на два флажка) Материал: металл Цвет: хром 1 1 100 Настольные флажки на подставке (на один флажок) Материал: пластик Цвет: белый 1 150 Настольные флажки на подставке (на один флажок) Материал: металл Цвет: хром 1 900 Футболка Материал: хлопок 100% Нанесение в один цвет с одной стороны 50 600 Кепка с нанесением Материал: хлопок 100% 50 450 Ручка пластиковая с нанесением Паста синяя 50 60 Значок закатной Размер: 56 мм 100 65 Пакет ПВД с нанесением Размер: 500х400 мм Плотность: 80 Мк Нанесение с одной стороны в один цвет 100 75 Пакет ПВД с нанесением Размер: 300х400 мм Плотность: 80 Мк Нанесение с одной стороны в один цвет 100 65

Указанные в прайсе цены являются базовыми и могут быть изменены в зависимости от тиража и характеристик заказа (формат, цветность, бумага, плотность и т. д.). Расчет стоимости печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами производится индивидуально.

Все цены указаны в рублях, НДС не облагается.

Контактная информация:

ООО «ЛАЗЕР КРАФТ», 180007, Псковская область, г. Псков, пр-кт Рижский, д. 5а, помещ. 1003

Тел.: 8-953-241-88-33; 8 (8112) 56-21-11; 8 (8112) 56-05-55

e-mail: ooo-laser@mail.ru