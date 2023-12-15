На что стоит обратить внимание при покупке пиротехники, рассказали специалисты

17:15, 15 декабря 2023, ПАИ

На что стоит обратить внимание при покупке пиротехники, рассказали в Роспотребнадзоре. Об этом пишет ТАСС.

Покупать фейерверки и петарды следует в специализированных магазинах, павильонах и киосках, где будет гарантирована сохранность продукции от осадков и прямых солнечных лучей.

Продажа салютов запрещена в жилых домах, подземных переходах и зданиях вокзалов. Рекомендуется избегать покупок пиротехники с рук. Дети и подростки до 16 лет не имеют права покупать пиротехнику.

При выборе пиротехники необходимо обращать внимание на внешний вид изделия. Если коробка повреждена или содержимое высыпается, то лучше воздержаться от покупки.

На упаковке любого пиротехнического товара должна быть следующая информация: единый знак обращения на рынке Европейского экономического союза — ЕАС; предупреждение об опасности; адрес изготовителя (поставщика и/или импортера); дата окончания срока годности; класс опасности и размер опасной зоны; ограничения в использовании; требования по безопасному хранению и утилизации; инструкция по применению.

Вся информация должна быть на русском языке, а предупредительные надписи выделены словом «внимание».

Хранить пиротехнику необходимо в помещении, которое должно быть сухим и обогреваемым, без доступа для детей. Отсыревшую пиротехнику запрещено сушить на батареях или с помощью нагревательных приборов, например фенов.

При выборе места для запуска важно следовать инструкции к конкретному виду пиротехники. В ней обязательно должен быть указан радиус опасной зоны, который различен для разных классов пиротехнических изделий: около 30 метров для III класса, 5 метров для II класса и 0,5 метра для I класса.

Запрещено использовать пиротехнику в помещениях, за исключением бенгальских огней, тортовых свечей и хлопушек; на крышах и балконах; во время массовых мероприятий; на объектах культурного наследия.

Нельзя использовать пиротехнику с истекшим сроком годности, курить вблизи ее, а также бросать на землю. При запуске не стоит держать салют в руках, наклоняться над фитилем при поджоге и повторно зажигать его, если он потух.



Напомним, что с 3 июля в Псковской области по решению оперативного штаба действует запрет на запуск фейерверков. Исключение – хлопушки и бенгальские огни. Нарушителям грозит штраф. Однако, по решению губернатора Михаила Ведерникова, с 00:00 31 декабря 2023 года до 10:00 2 января 2024 года на территории населённых пунктов Псковской области будет разрешено использование пиротехнических изделий.