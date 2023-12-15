Пропавшего 82-летнего пенсионера ищут в Псковской области

17:57, 15 декабря 2023, ПАИ

Пропавшего 82-летнего пенсионера ищут в Псковской области, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

82-летний Валерий Петров проживал в Печорах. С 14 декабря его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, голубые глаза. Был одет в жёлто-коричневую куртку, коричневые брюки, чёрные сапоги, тёмно-серую шапку. С собой мужчина нёс металлическую трость.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Валерия Петрова, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.