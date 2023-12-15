«Дружина» в Островском районе приступила к патрулированию

18:03, 15 декабря 2023, ПАИ

Сотрудники регионального филиала отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» в Островском районе приступили к патрулированию. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём телеграм-канале.

Патрулирование осуществляется совместно с сотрудниками ОМВД и ГИБДД по Островскому району. В данный момент главная цель – содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка. Отмечается, что у дружинников продолжается обучение по другим направлениям подготовки, которые могут пригодиться им в ходе несения службы.

«Спектр задач членов отряда «Дружина» очень широкий, выполнение той или иной зависит от обстановки. Хочу подчеркнуть, что наши дружинники – это прежде всего люди неравнодушные, имеющие активную гражданскую позицию. Помимо семьи, работы и обыденной жизни, они берут на себя заботу о нашей общей безопасности. Большое спасибо вам, ребята. И спокойной службы!» – отметил Дмитрий Быстров.