Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП с участием фуры в Пустошке

Столкновение большегруза MAN и микроавтобуса УАЗ произошло на Московском шоссе в Пустошке сегодня, 15 декабря. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Место происшествия в Пустошке. Фото здесь и далее: ПАИ

В результате ДТП пострадали два человека из микроавтобуса. Им оказывается медпомощь на месте. Решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 декабря 2023

Два человека пострадали в результате ДТП с участием фуры в Пустошке
15 декабря 2023

Пропавшего 82-летнего пенсионера ищут в Псковской области
15 декабря 2023

Жителя Пыталовского района осудят за выращивание конопли
15 декабря 2023

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечают сегодня
14 декабря 2023

Водитель госпитализирован после ДТП в Стругокрасненском районе
14 декабря 2023

25 лет колонии получил печерянин за растление малолетней дочери
14 декабря 2023

Два человека пострадали в ДТП на улице Труда в Пскове
14 декабря 2023

В Псковской области мужчине прострелили ногу из-за долга 20 тысяч рублей

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...