Два человека пострадали в результате ДТП с участием фуры в Пустошке
Столкновение большегруза MAN и микроавтобуса УАЗ произошло на Московском шоссе в Пустошке сегодня, 15 декабря. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП пострадали два человека из микроавтобуса. Им оказывается медпомощь на месте. Решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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15 декабря 2023
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