Два человека пострадали в результате ДТП с участием фуры в Пустошке

19:29, 15 декабря 2023, ПАИ

Столкновение большегруза MAN и микроавтобуса УАЗ произошло на Московском шоссе в Пустошке сегодня, 15 декабря. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пострадали два человека из микроавтобуса. Им оказывается медпомощь на месте. Решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.