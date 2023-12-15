Более 30 юных дарований наградили в Пскове

20:55, 15 декабря 2023, ПАИ

Награждение лауреатов региональной премии «Юные дарования Псковщины» и победителей Всероссийского конкурса «Молодые дарования России» состоялось сегодня, 15 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие прошло в торжественной обстановке в музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова. Стипендиатам в области одарённых детей и молодёжи также вручили сертификаты. Всего более 30 юных псковичей, а также их преподаватели были отмечены на мероприятии.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова от имени главы региона Михаила Ведерникова обратилась с приветственным словом. Она отметила талант детей, подчеркнув, что за текущий год число тех, кто стал лауреатом конкурсов, превысило 150 человек. После официальной части состоялся концерт творческих коллективов.