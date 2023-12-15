Чем заняться в Пскове в декабрьские выходные, порекомендовал Борис Елкин

21:06, 15 декабря 2023, ПАИ

Чем заняться в Пскове в выходные, посоветовал глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Псковичам и гостям города рекомендуется посетить выставку живописи Эдуарда Шарипова «Северо-Запад». Она будет работать в Центральной городской библиотеке по адресу Конная, 6. Посетителей ждут в воскресенье с 12:00 до 18:00.

Кроме того, можно послушать концерт «Юные дарования Псковщины» с участием губернаторского симфонического оркестра, который состоится в БКЗ Псковской областной филармонии в эту субботу, 16 декабря. Начало в 16:00.

В воскресенье, 17 декабря, жители и гости Пскова могут поучаствовать в экскурсии «Старинных книг очарованье…». Она пройдёт на площадке библиотеки имени В. Я. Курбатова по адресу Профсоюзная, 2. Начало в 12:00

В Псковском планетарии (Советская, 64а) в эту субботу, 16 декабря, ждут всех желающих узнать новое о строении Солнечной системы. «Заодно можно подарить Планетарию старые ёлочные игрушки, связанные с космосом. Или украсить дом к Новому году! До праздника чуть больше двух недель! Всем отличных выходных!» – напомнил Борис Елкин.