Реставраторы приступили к устройству медной кровли Крыпецкого монастыря в Псковском районе
В храмах Крыпецкого монастыря, который расположен в Псковском районе Псковской области, реставраторы приступили к устройству медной кровли по проектам АНО «Возрождение». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.
«В Крыпецком монастыре продолжаются реставрационные работы по замене кровли и покрытия куполов. Была произведена замена металлического остова для крепления креста на куполе галереи», – говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось: на протяжении многих лет храмовый комплекс Крыпецкого монастыря по причине некачественно выполненной кровли постоянно приходилось ремонтировать. Кладка и штукатурка фасадов разрушаются от попадания влаги. Пришло время – и наместник Крыпецкого монастыря иеромонах Всеволод (Сиканов) по благословению митрополита Тихона (Шевкунова) привлёк к важным работам по замене кровельного покрытия бригаду Александра Гринцевича.
Работы продолжаются, их планируется завершить к празднику Святой Пасхи в 2024 году.
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Реставраторы приступили к устройству медной кровли Крыпецкого монастыря в Псковском районе
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