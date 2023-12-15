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Общество

Реставраторы приступили к устройству медной кровли Крыпецкого монастыря в Псковском районе

В храмах Крыпецкого монастыря, который расположен в Псковском районе Псковской области, реставраторы приступили к устройству медной кровли по проектам АНО «Возрождение». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

«В Крыпецком монастыре продолжаются реставрационные работы по замене кровли и покрытия куполов. Была произведена замена металлического остова для крепления креста на куполе галереи», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось: на протяжении многих лет храмовый комплекс Крыпецкого монастыря по причине некачественно выполненной кровли постоянно приходилось ремонтировать. Кладка и штукатурка фасадов разрушаются от попадания влаги. Пришло время – и наместник Крыпецкого монастыря иеромонах Всеволод (Сиканов) по благословению митрополита Тихона (Шевкунова) привлёк к важным работам по замене кровельного покрытия бригаду Александра Гринцевича.

Работы продолжаются, их планируется завершить к празднику Святой Пасхи в 2024 году.

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