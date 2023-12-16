Дед Мороз и сказочная кошка поздравили прохожих с новогодними праздниками в Невеле
Дед Мороз и сказочная кошка поздравили прохожих с новогодними праздниками в Невеле. Об этом пишет районная газета «Невельский вестник».
«Сказочные персонажи вызывали у всех прохожих фурор. Люди улыбались и махали им руками. Мимо проезжающие машины сигналили и приветствовали необычных пешеходов, а некоторые автомобилисты даже выбегали на ходу, чтобы сделать красивые снимки на память», – отметили в газете.
Инициаторами предновогоднего поздравления стали невельчанка Марина Кузьмина и её семья.
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