Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дед Мороз и сказочная кошка поздравили прохожих с новогодними праздниками в Невеле

Дед Мороз и сказочная кошка поздравили прохожих с новогодними праздниками в Невеле. Об этом пишет районная газета «Невельский вестник».

«Сказочные персонажи вызывали у всех прохожих фурор. Люди улыбались и махали им руками. Мимо проезжающие машины сигналили и приветствовали необычных пешеходов, а некоторые автомобилисты даже выбегали на ходу, чтобы сделать красивые снимки на память», – отметили в газете.

Инициаторами предновогоднего поздравления стали невельчанка Марина Кузьмина и её семья.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 декабря 2023

Самый опасный новогодний подарок для ребёнка назвали россиянам
16 декабря 2023

Дед Мороз и сказочная кошка поздравили прохожих с новогодними праздниками в Невеле
16 декабря 2023

Параметры льготных ипотечных программ скорректировали в России
15 декабря 2023

«Парту Героя» открыли в Гдовской средней школе
15 декабря 2023

В Красногородске на центральной площади установили и зажгли ёлку 
15 декабря 2023

Закладка камня в основание Российско-белорусского ландшафтного технологического парка состоялась в Пскове
15 декабря 2023

Реставраторы приступили к устройству медной кровли Крыпецкого монастыря в Псковском районе
15 декабря 2023

Чем заняться в Пскове в декабрьские выходные, порекомендовал Борис Елкин

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...