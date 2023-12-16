Мемориальную доску в честь героя СВО Николая Юганца открыли в Псковском районе

12:21, 16 декабря 2023, ПАИ

Мемориальную доску в честь героя СВО Николая Юганца открыли на фасаде здания Карамышевской средней школы в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района



Фото: Администрация Псковского района













Память военнослужащего почтили минутой молчания мать героя, его близкие и друзья, представители местной власти и общественных объединений, участники боевых действий, педагоги, ученики, юнармейцы. Также они возложили цветы к мемориалу.

Николай Юганец с сентября 2022 года нёс военную службу в зоне специальной военной операции в составе 234-го полка 76-й дивизии ВДВ в звании сержанта. 7 апреля 2023 года он погиб под Кременной. Награждён орденом Мужества (посмертно).