Кабинет купца Поганкина готовят для выставки в Псковском музее

12:41, 16 декабря 2023, ПАИ

Выставка в кабинете купца Поганкина откроется в Псковском музее-заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.



Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника











В новой экспозиции будет представлен рабочий стол с письменными и другими рабочими принадлежностями, кресло, издание «Книга псковитина, посадского торгового человека Сергея Поганкина», сундук для документов и множество интереснейших предметов.

Отмечается, что до открытия выставки в Поганкиных палатах менее двух недель.