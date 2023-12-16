Кабинет купца Поганкина готовят для выставки в Псковском музее
Выставка в кабинете купца Поганкина откроется в Псковском музее-заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
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Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
В новой экспозиции будет представлен рабочий стол с письменными и другими рабочими принадлежностями, кресло, издание «Книга псковитина, посадского торгового человека Сергея Поганкина», сундук для документов и множество интереснейших предметов.
Отмечается, что до открытия выставки в Поганкиных палатах менее двух недель.
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