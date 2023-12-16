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Общество

Объекты культурного наследия реставрируют в Дедовичском районе

Объекты культурного наследия реставрируют в Дедовичском районе. Об этом пишет районная газета «Коммуна».

Объекты культурного наследия реставрируют в Дедовичском районе. Фото: районная газета «Коммуна»

Реставрационные работы будут проведены в усадьбе «Княжья Горка» XIX века, а также на объектах культурного наследия регионального значения «Мельница» и в церкви Ильи Пророка, расположенных в Красных Горках.

Первоочередные противоаварийные работы на этих объектах будут окончены до 4 марта 2024 года. После этого специалисты приступят к реставрации и приспособлению объектов для современного использования.

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