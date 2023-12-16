Объекты культурного наследия реставрируют в Дедовичском районе

13:55, 16 декабря 2023, ПАИ

Объекты культурного наследия реставрируют в Дедовичском районе. Об этом пишет районная газета «Коммуна».

Реставрационные работы будут проведены в усадьбе «Княжья Горка» XIX века, а также на объектах культурного наследия регионального значения «Мельница» и в церкви Ильи Пророка, расположенных в Красных Горках.

Первоочередные противоаварийные работы на этих объектах будут окончены до 4 марта 2024 года. После этого специалисты приступят к реставрации и приспособлению объектов для современного использования.