В Госдуму внесли проект закона о запрете судимым за педофилию посещать детские организации

17:41, 16 декабря 2023, ПАИ

В Госуду внесли законопроект о запрете судимым за педофилию посещать территории детских организаций. Документ размещён на сайте кабмина.

Документ предлагает дополнить закон «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы» запретом для граждан с непогашенной или неснятой судимостью за совершение преступления против половой неприкосновенности ребёнка посещать территории детских организаций. В частности, для таких граждан суд устанавливает запрет посещать образовательные, медицинские, санаторно-курортные и физкультурно-спортивные организации.

Также предлагается запретить им появляться в организациях культуры, предназначенных для детей, для их отдыха и оздоровления, а также на детских игровых и спортивных площадках.