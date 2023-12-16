Алеся Михачёва: Путин ведёт Россию к развитию

17:17, 16 декабря 2023, ПАИ

Владимир Путин ведёт Россию к постоянному развитию, подчеркнула участница инициативной группы по выдвижению Путина в кандидаты в президенты, эксперт общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области Алеся Михачева.

«Работая с молодёжью, с людьми, я вижу, что практически все доверяют действующему президенту. Я думаю, что более 70 % будет явка на выборы. Путин – лидер, а от лидера зависит очень многое. Он ведёт нашу страну к постоянному развитию. Я думаю, что те люди, которые со мной в одной команде, они смотрят в одном направлении, тоже так считают. Россия действует в интересах общего будущего, и это залог победы», – отметила она.

В субботу, 16 декабря, собрание инициативной группы граждан приняло решение о выдвижении Владимира Путина на выборы президента России.