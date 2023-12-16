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Общество

90-летний юбилей отпраздновала жительница Псковского района

90-летний юбилей отпраздновала жительница деревни Красные Пруды Краснопрудской волости Псковского района Александра Мудрова, сообщили ПАИ в районной администрации.

Фото: администрация Псковского района

Александра Григорьевна Мудрова родилась 12 декабря 1933 года в деревне Головина Псковской области. В 1941 году пошла в школу, которую в следующем году взорвали немцы. «Пришлось прятаться в лесу, выживали как могли. Было тяжело, её старшая сестра умерла в землянке от воспаления лёгких. Немцы поймали всю семью и загнали в церковь погоста Знахлицы, хотели поджечь, но всех людей спасли партизаны. В период Великой Отечественной войны есть было особо нечего, и мама отправила дочь в Прибалтику. Там Александра Григорьевна работала до 17 лет, а после вернулась в родную деревню и стала работать в колхозе имени Чапаева», – говорится в сообщении.

В 1962 году Александра Мудрова вышла замуж и переехала к мужу в деревню Красные Пруды. Там у супругов родился сын. После декрета женщина работала в совхозе имени Кирова в полеводстве и животноводстве до 1992 года, пока он не закрылся.

«От всей души поздравляем Александру Григорьевну с 90-летним юбилеем – возрастом мудрости, ума и богатого жизненного познания. Пусть каждый день оставляет тепло на душе и будет счастливым! Вы являетесь примером подражания для всех нас. Крепкого здоровья и долгих лет жизни!» – написали в администрации.

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