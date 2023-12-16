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Общество

Почти 600 тысяч россиян остались без света из-за непогоды

Почти 600 тысяч россиян остались без света из-за непогоды, приводит агентство «Прайм» данные Минэнерго РФ.

Больше всего без энергоснабжения осталось жители ЛНР (259,9 тысячи человек), ДНР (237,7 тысячи человек) и Ростовской области (99,1 тысячи человек).

Причиной массовых сбоев в электроснабжении стали неблагоприятные погодные условия: снег, ледяной дождь, гололёдно-изморозевые отложения. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что специалисты восстановили основную сеть ЛЭП в Псковской области после снегопадов. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме. Отмечается, что псковский филиал «Россети Северо-Запад» продолжает работать в режиме повышенной готовности.

Псковичей просят соблюдать технику безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

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