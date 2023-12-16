Юные певцы из Опочки стали обладателями Гран-при в межрайонном фестивале «Радуга»

20:19, 16 декабря 2023, ПАИ

Опочецкий эстрадный ансамбль «Феникс» стал обладателем Гран-при межрайонного фестиваля детского вокального творчества «Радуга», сообщает газета «Красный маяк».

Руководитель коллектива Юлия Моргунова отметила, что конкурс проводится уже десятый год подряд и каждый раз юные певцы из Опочки уезжают с максимальным количеством наград разного достоинства, несколько раз это были кубки Гран-при.

«В конкурсе приняли участие самые юные певцы из ансамбля «Детки», они были удостоены звания лауреатов III степени и порадовали всех своей непосредственностью и задорным исполнением песенки «Игра». Лауреатские звания получили и большинство наших солистов. Хотя все ребята, конечно, очень волновались, ведь выступление на конкурсе – это в первую очередь победа над собой и умение собраться», – сказала Юлия Моргунова.

На фестивале достойно выступил ещё один опочанин – Александр Дмитриев. Он стал лауреатом II степени в номинации «Соло» за исполнение песни «Букет».