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Спорт

Умер трёхкратный чемпион СССР по хоккею Алексей Макаров

Трёхкратный чемпион СССР по хоккею в составе московского «Спартака» Алексей Макаров умер на 83-м году жизни, сообщает «Российская газета».

Алексей Макаров родился в 1941 году. Начал играть в хоккей в 1956 году в детско-юношеской спортивной школе московской команды «Спартак».

В 1960–1972 годах Алексей Макаров выступал за команду «Спартак». За это время он три раза становился чемпионом Советского Союза (в 1962, 1967 и 1969 годах), четыре раза – серебряным призёром и три раза – бронзовым призёром чемпионата СССР. Всего в составе команды защитник провёл 380 матчей и забросил 70 шайб.

Пресс-служба «Спартака» отмечает, что в 1967 году Алексей Макаров вместе с Виктором Блиновым установил рекорд клуба, когда они оба забросили по 17 шайб за один сезон.

В 1973–1974 годах Алексей Макаров был тренером команды «Станкостроитель» (Рязань).

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