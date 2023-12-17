День заступницы женщин наступил по народному календарю

09:02, 17 декабря 2023, ПАИ

17 декабря отмечается память святой Варвары Илиопольской, жившей в конце III — начале IV века, сообщает calend.ru. По преданию, она родилась в Финикии в семье влиятельного язычника Диоскора. Варвара отличалась красотой, и отец решил запереть её в башне, чтобы скрыть от посторонних глаз. Во время заточения девушка смотрела в окно, изучала открывавшийся ей мир и предавалась размышлениям. В результате Варвара самостоятельно пришла к выводу, что всё сущее мог создать только один Творец.

Наконец Диоскор решил выпустить дочь из башни, чтобы подготовить к замужеству. Варвара, воспользовавшись свободой, тут же приняла крещение у местных христиан. Узнав об этом, отец-язычник разгневался и приказал пытать девушку: её бичевали воловьими жилами и растирали раны власяницей. В довершение всего правитель города дал Диоскору право совершить суд над Варварой, и отец собственными руками обезглавил дочь. Вместе с Варварой казнили ещё одну мученицу – святую Иулианию, которая, сражённая стойкостью девушки, сама объявила себя христианкой. Спустя некоторое время на Диоскора обрушился гнев Божий – его убило молнией.

Православные люди молятся святой Варваре о том, чтобы избежать внезапной смерти без покаяния, которая в христианстве считается наказанием. Также мученицу называли своей заступницей все женщины, особенно беременные, просившие её о здоровье для себя и ребёнка. Варварин день считался бабьим праздником.

На Варвару, как правило, наступало время сильных морозов. В народе по этому поводу говорили: «Трещит Варюха – береги нос да ухо!» Зато дороги становились прочными. «Варвара мостит, Савва гвозди острит, Никола прибивает», – подмечали люди этапы формирования зимника.

Звёзды особенно ярко сияли на чистом морозном небе, а их свет, отражаясь от снега, создавал впечатление, что день стал чуть менее тёмным. Кроме того, в середине декабря люди уже жили ожиданием солнцеворота. «Варвара от ночи уворовала да ко дню притачала», – говорили в народе.