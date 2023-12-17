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Общество

Игрушки и значки можно купить в помощь «Дому Белого аиста» в Гдовском районе

Игрушки и значки можно купить в помощь «Дому Белого аиста» в Гдовском районе, сообщается на странице центра.

Здесь и далее фото из группы "Дом Белого аиста" в соцсети "ВКонтакте"

Игрушки-качалки «Аист в зелёном поле» и значки «Аист в полёте» с аистами сделал друг волонтёрского центра Константин Зеленевский.

«Вы можете купить эту красоту, а вырученные деньги пойдут в фонд помощи аистам», - уточнили в «Доме Белого аиста».

Подробности о том, как это сделать здесь: https://vk.com/aistiniydom?w=wall-171714661_11702.

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