Игрушки и значки можно купить в помощь «Дому Белого аиста» в Гдовском районе

10:36, 17 декабря 2023, ПАИ

Игрушки и значки можно купить в помощь «Дому Белого аиста» в Гдовском районе, сообщается на странице центра.

Игрушки-качалки «Аист в зелёном поле» и значки «Аист в полёте» с аистами сделал друг волонтёрского центра Константин Зеленевский.

«Вы можете купить эту красоту, а вырученные деньги пойдут в фонд помощи аистам», - уточнили в «Доме Белого аиста».

Подробности о том, как это сделать здесь: https://vk.com/aistiniydom?w=wall-171714661_11702.