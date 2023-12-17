Игрушки и значки можно купить в помощь «Дому Белого аиста» в Гдовском районе
Игрушки и значки можно купить в помощь «Дому Белого аиста» в Гдовском районе, сообщается на странице центра.
Игрушки-качалки «Аист в зелёном поле» и значки «Аист в полёте» с аистами сделал друг волонтёрского центра Константин Зеленевский.
«Вы можете купить эту красоту, а вырученные деньги пойдут в фонд помощи аистам», - уточнили в «Доме Белого аиста».
Подробности о том, как это сделать здесь: https://vk.com/aistiniydom?w=wall-171714661_11702.
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