Гала-концерт победителей фестиваля «Мы из будущего» пройдёт сегодня в Пскове

09:40, 17 декабря 2023, ПАИ

Гала-концерт областного фестиваля детского творчества «Мы из будущего» начнётся в Городском культурном центре Пскова в 14:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В ГКЦ наградят победителей, а всем участникам фестиваля покажут детский спектакль «Новогодний детектив, или Операция Ё».

Напомним, зональные смотры прошли 11 ноября в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, 25 ноября – в Пустошкинском районном центре культуры, 2 декабря – в Опочецком центре культуры. В ходе отборочных туров были определены победители.