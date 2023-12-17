Больше 200 игрушек сделали школьники и детсадовцы из Опочецкого района для украшения городских ёлок

13:47, 17 декабря 2023, ПАИ

Около 200 игрушек изготовили учащиеся школ и детских садов Опочецкого района для украшения городских ёлок, сообщает районная газета «Красный маяк».

Конкурс на лучшую ёлочную игрушку объявила администрация Опочки.

Традиция украшать ели игрушками, сделанными руками опочан, появилась несколько лет назад. Ежегодно количество украшений для городских ёлок увеличивается. В преддверии этих новогодних праздников школьники и воспитанники детских садов побили рекорд количества игрушек для праздника.

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Ребята сделали ёлочные шары и домики, снеговиков, подсвечники, колокольчики, хлопушки и символ наступающего года – драконов. Лучшие детские работы отметит центр образования, их авторы получат призы.

Глава администрации городского поселения Елена Николаева сообщила, что игрушки, устойчивые к погодным явлениям, станут аксессуарами городских новогодних ёлок. Все остальные украшения разнообразят праздничный наряд ёлочки, которую установят в районном Доме культуры.