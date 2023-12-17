Глухаря по кличке Василёк приручили жители Пустошкинского района

14:03, 17 декабря 2023, ПАИ

Глухаря по кличке Василёк приручили жители Пустошкинского района. Об этой истории корреспондентам районной газеты «Вперёд» рассказали жители деревни Васильки.

Постепенно глухарь стал доверять людям и принимать угощение. «Он месяц где-то на въезде жил, – рассказала местная жительница Вера. – Там яблоня растёт, там он и обитал. Яблоки он особенно у нас любит».

Некоторые жители Васильков специально ездили в лес к глухарю, чтобы покормить его гречневой кашей. Со временем птица осмелела и перебралась поближе к деревне, но потом пропала. Но местные жители уверены, что с Васильком всё будет в порядке.

«Он у нас такой, не пропадёт, думаю, пошёл место получше искать, – предположила Вера. – А может, подружку искать пошёл, потеплело ведь».