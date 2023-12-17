Глухаря по кличке Василёк приручили жители Пустошкинского района
Глухаря по кличке Василёк приручили жители Пустошкинского района. Об этой истории корреспондентам районной газеты «Вперёд» рассказали жители деревни Васильки.
Постепенно глухарь стал доверять людям и принимать угощение. «Он месяц где-то на въезде жил, – рассказала местная жительница Вера. – Там яблоня растёт, там он и обитал. Яблоки он особенно у нас любит».
Некоторые жители Васильков специально ездили в лес к глухарю, чтобы покормить его гречневой кашей. Со временем птица осмелела и перебралась поближе к деревне, но потом пропала. Но местные жители уверены, что с Васильком всё будет в порядке.
«Он у нас такой, не пропадёт, думаю, пошёл место получше искать, – предположила Вера. – А может, подружку искать пошёл, потеплело ведь».
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