Водитель на автомобиле Hyundai вылетел в кювет на трассе Псков – Изборск

15:22, 17 декабря 2023, ПАИ

В Псковском районе у деревни Красная Репка на 20-м километре трассы Псков – Изборск водитель Hyundai не справился с управлением – машина вылетела в кювет. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Водитель госпитализирован.

На месте работает бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.