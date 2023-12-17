Водитель на автомобиле Hyundai вылетел в кювет на трассе Псков – Изборск
В Псковском районе у деревни Красная Репка на 20-м километре трассы Псков – Изборск водитель Hyundai не справился с управлением – машина вылетела в кювет. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Водитель госпитализирован.
На месте работает бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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