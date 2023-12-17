Выставка авторских ёлочных игрушек «Дед Мороз и все-все-все» откроется в Пскове 22 декабря

18:00, 17 декабря 2023, ПАИ

22 декабря в 17:00 Центральная городская библиотека приглашает на открытие выставки авторской ёлочной игрушки Виктории Алексеевой «Дед Мороз и все-все-все». Обладатели трёх счастливых билетов на выставку получат в подарок винтажную игрушку от мастера. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Виктория Алексеева, участник объединения «Псковский кукольный дом», полагает, что тенденция праздновать Новый год в манере прошлых лет сейчас нарастает, поэтому её игрушки – Деды Морозы, снеговики, лесные сказочные персонажи, румяные малютки, увлечённые зимними забавами и новогодними праздниками, – выполнены в винтажной манере. Примета детства мам и бабушек – её куклы-игрушки из ваты, легкие, мягкие, будто тёплые на ощупь.

О некоторых секретах своего мастерства Виктория Алексеева поделится с теми, кто любит рукоделие, а также расскажет о реставрации коллекционных игрушек прошлых лет.

Выставка будет работать до 19 января.