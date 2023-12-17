Сильный шторм сломал одну из главных достопримечательностей Аргентины

21:39, 17 декабря 2023, ПАИ

Сильный штормовой ветер сломал одну из главных достопримечательностей столицы Аргентины Буэнос-Айреса – механический цветок Floralis Generica. Из-за непогоды на земле оказался один из шести лепестков цветка, сообщает ТАСС.

Ветер повалил сотни деревьев и нарушил работу одного из аэропортов. Как сообщает РИА Новости, ветер сдвинул с места припаркованный в аэропорту столицы самолёт и трап для посадки пассажиров, в результате чего транспортное средство начало ехать по полосе и врезалось в тележки с багажом. Из-за шторма несколько международных и внутренних рейсов было отменено и перенаправлено в другие города.

По данным СМИ, из-за разгула стихии пострадало не менее десятка человек, есть погибшие. В частности, в пригороде Буэнос-Айреса погибла женщина, когда на неё упала ветка дерева.