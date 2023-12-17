Порядка 900 кубометров снега вывезли в Великих Луках в выходные

22:57, 17 декабря 2023, ПАИ

Порядка 900 кубометров снега вывезли в Великих Луках за прошедшие выходные, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

«Зима началась с температурных качелей. После снегопадов и лёгкого мороза резко наступила оттепель. Продолжает идти мокрый снег и дождь, на улицах образуются слякоть и лужи. Сейчас очень важно для всех дорожных служб дать возможность так называемой ливнёвке (дождевой канализации) справиться с большим количеством воды на улицах города», – говорится в сообщении.



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук









В администрации подчеркнули, что работники служб вручную и с помощью специального транспорта убирают снег с тротуаров и пешеходных зон, а также по возможности чистят участки по краям проезжей части, прилегающим к поребрикам. Снег вывозится с помощью самосвалов.