Работники ЗАГСа отмечают свой профессиональный праздник сегодня

07:16, 18 декабря 2023, ПАИ

День работников органов ЗАГСа отмечается в России сегодня, 18 декабря, пишет calend.ru.

Днем образования органов ЗАГСа в России считается 18 декабря 1917 года. В этот день был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», согласно которому акт гражданского состояния считался действительным только тогда, когда он был зарегистрирован в государственных органах.

Декрет также устанавливал принципы добровольности брака, равноправия супругов и равноправие рожденных в браке и внебрачных детей.

Сейчас семейные отношения в России регламентируются «Семейным кодексом РФ», принятым Государственной Думой 8 декабря 1995 года.

С 1 октября 2018 года начала работать Федеральная информационная система «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния», объединившая все российские ЗАГСы в единую информационную сеть.

Работникам ЗАГСа присущи особые профессиональные и человеческие качества – любовь к профессии, людям, душевная теплота, способность к сопереживанию, личное обаяние и даже артистичность.