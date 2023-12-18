Команда из Псковской области стала победителем премьер-лиги Санкт-Петербурга по настольному теннису

09:38, 18 декабря 2023, ПАИ

Команда из Псковской области стала победителем премьер-лиги открытого клубного чемпионата Санкт-Петербурга впервые в истории. Об этом сообщается в группе клуба настольного тенниса Nordman в соцсети «ВКонтакте».

Спортсмены сумели пройти все туры без единого поражения. В составе команды Владимир Сидоренко, Никита Артеменко, Глеб Иванов, Рамиль Мутыгуллин, Рамис Туйчиев, Иван Таламанов, Александр Филиппов и Виталий Шудегов.

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