Команда из Псковской области стала победителем премьер-лиги Санкт-Петербурга по настольному теннису
Команда из Псковской области стала победителем премьер-лиги открытого клубного чемпионата Санкт-Петербурга впервые в истории. Об этом сообщается в группе клуба настольного тенниса Nordman в соцсети «ВКонтакте».
Спортсмены сумели пройти все туры без единого поражения. В составе команды Владимир Сидоренко, Никита Артеменко, Глеб Иванов, Рамиль Мутыгуллин, Рамис Туйчиев, Иван Таламанов, Александр Филиппов и Виталий Шудегов.
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Команда из Псковской области стала победителем премьер-лиги Санкт-Петербурга по настольному теннису
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