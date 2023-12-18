Новые возможности Псковского онкодиспансера обсуждают в медиацентре ПАИ

12:04, 18 декабря 2023, ПАИ

Новый метод исследования в Псковском онкодиспансере обсуждают в медиацентре ПАИ сегодня, 18 декабря.

Какие возможности даёт новое оборудование для диагностики и лечения пациентов, какое оборудование медучреждение планирует закупить в следующем году, как это скажется на качестве медицинской помощи?

На эти вопросы ответит главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров.