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Общество

Новые возможности Псковского онкодиспансера обсуждают в медиацентре ПАИ

Новый метод исследования в Псковском онкодиспансере обсуждают в медиацентре ПАИ сегодня, 18 декабря.

Новые возможности Псковского онкодиспансера обсуждают в медиацентре ПАИ. Фото: ПАИ

Какие возможности даёт новое оборудование для диагностики и лечения пациентов, какое оборудование медучреждение планирует закупить в следующем году, как это скажется на качестве медицинской помощи?

На эти вопросы ответит главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров.

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