Новые возможности Псковского онкодиспансера обсуждают в медиацентре ПАИ
Новый метод исследования в Псковском онкодиспансере обсуждают в медиацентре ПАИ сегодня, 18 декабря.
Какие возможности даёт новое оборудование для диагностики и лечения пациентов, какое оборудование медучреждение планирует закупить в следующем году, как это скажется на качестве медицинской помощи?
На эти вопросы ответит главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров.
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18 декабря 2023
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