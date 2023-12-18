Великолукская команда ветеранов стала победителем баскетбольного турнира в Твери
Великолукская команда стала победителем баскетбольного турнира среди мужских команд ветеранов. Соревнования прошли в Твери с 15 по 17 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.
В соревнованиях приняли участие команды из Пскова, Великого Новгорода, Великих Лук и Твери.
Спортсмены из Великих Лук не потерпели ни одного поражения на протяжении всего турнира.
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