Великолукская команда ветеранов стала победителем баскетбольного турнира в Твери

10:04, 18 декабря 2023, ПАИ

Великолукская команда стала победителем баскетбольного турнира среди мужских команд ветеранов. Соревнования прошли в Твери с 15 по 17 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.

В соревнованиях приняли участие команды из Пскова, Великого Новгорода, Великих Лук и Твери.

Спортсмены из Великих Лук не потерпели ни одного поражения на протяжении всего турнира.

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