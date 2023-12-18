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Великолукские баскетболистки стали призёрами зимнего кубка АСБ

Баскетболистки «Великолукской стрелы» стали бронзовыми призёрами зимнего кубка Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) в дивизионе «Центр». Об этом сообщается в группе «АСБ Великие Луки. ВЛГАФК. «Великолукская стрела» в соцсети «ВКонтакте».

Великолукские баскетболистки стали призёрами зимнего кубка АСБ. Фото: группа «АСБ Великие Луки. ВЛГАФК. «Великолукская стрела» в соцсети «ВКонтакте»

В финале кубка соперницами баскетболисток из Великих Лук стали спортсменки из Воронежа и Тамбова.

Первая игра против воронежского ВГАС закончилась в пользу соперниц из Воронежа со счётом 40:61. Во второй игре против тамбовской «Державы» великолучанки одержали победу.

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