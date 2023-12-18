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Подведены итоги первенства Великих Лук по кикбоксингу

Подведены итоги первенства Великих Лук по кикбоксингу, посвящённого памяти Геннадия Цветкова. Соревнования прошли в клубе единоборств «Витязь» 16 и 17 декабря. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на президента Федерации кикбоксинга Великих Лук Сергея Москалёва.

Подведены итоги первенства Великих Лук по кикбоксингу. Фото предоставил Сергей Москалёв

Соревнования являются отборочными для чемпионата и первенства Псковской области по кикбоксингу. Участие в них приняли более 100 спортсменов.

Первое общекомандное место заняли воспитанники спортшколы «Экспресс», клуба спортивных единоборств «Отечество» и спортивного клуба «Витязь». Спортсмены тренируются под руководством Сергея Москалёва.

Серебро взяли спортсмены спортивного клуба «Авангард», а замкнули тройку лидеров воспитанники спортклуба «Феникс».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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