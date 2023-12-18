Дновца поймали с поличным за кражей дизельного топлива

13:16, 18 декабря 2023, ПАИ

Житель Дно пытался украсть дизельное топливо у железнодорожной компании. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что дновец украл 91 килограмм дизельного топлива из бака локомотива. Однако закончить преступление мужчина не смог – его задержали сотрудники транспортной полиции.

Суд признал жителя Дно виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 158 УК РФ (покушение на тайное хищение чужого имущества). С учётом смягчающих обстоятельств ему назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.