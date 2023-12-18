Участок улицы Максима Горького в Пскове откроют до конца недели

12:26, 18 декабря 2023, ПАИ

Участок улицы Максима Горького будет открыт для движения транспорта до конца недели. На канализационном коллекторе работы уже вышли на завершающий этап, сообщается в группе муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» в соцсети «ВКонтакте».

На сегодняшний день подрядчик протянул трубу от улицы Конной до улицы Пароменской. Работы затянулись из-за твёрдого скального грунта на глубине. Кроме того, своды технологического тоннеля неоднократно обрушались при прохождении расширителем.

Сейчас рабочие устанавливают колодец на улице Конной, затем засыплют котлованы и установят дорожные плиты.

Подрядчики выбились из графика на несколько дней, добавили на предприятии. Открыть этот участок дороги планировалось 15 декабря.