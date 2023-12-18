Псковские онкологи выявили рак у одного из посетителей выставки «Россия»

12:31, 18 декабря 2023, ПАИ

Работая на стенде Псковской области на выставке «Россия», онкологи Псковского онкодиспансера выявили у посетителя выставки, 79-летнего жителя Москвы, базальноклеточный рак кожи. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил главврач учреждения Александр Юров. Он подвел итоги работы псковских онкологов на выставке «Россия».

«У нас было не статичное мероприятие, было много интерактива. Объясняли, как важно выявлять рак на первой-второй стадии. Рассказывали о наших мощностях, современных технологиях, которые мы применяем. Людям интересен медицинский туризм», – отметил Александр Юров.

Он привел пример, что обследования, которые проводили специалисты Псковского онкодиспансера на выставке «Россия», принесли свой результат. «Выявили базальноклеточный рак. Пациент – 79-летний житель Москвы. Порекомендовали ему поход к онкологу, он прислушался к нашим рекомендациям», – рассказал эксперт.

«Участники осмотров активно воспринимали информацию, уходили с улыбкой. Мы нашли хороший отклик, с обратной связью. Стенд Псковской области выглядит привлекательным по сравнению с другими. Везде – статика, а у нас – динамично и практико-ориентированно», – отметил он.