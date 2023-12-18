Плиометрические тумбы приобретены в спортшколу «Надежда» при поддержке губернатора

13:32, 18 декабря 2023, ПАИ

Четыре плиометрические тумбы для занятий лёгкой атлетикой приобретены в спортшколу «Надежда» при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортшколы Екатерина Алексеева.

«Раньше у нас были тумбы, но они были жёсткие. Металлический каркас и доска сверху. Они опасные, а мы делаем на них много прыжковой работы. Тяжело брать высоту, когда у тебя стоит метровая твёрдая тумба, на которую нужно запрыгнуть. А эти тумбы мягкие. Можно смело прыгать и пробовать новые высоты. Они состоят из четырёх различных высот. Самая маленькая из них – 15 сантиметров в высоту. Мы сами можем к основной тумбе добавлять маленькие и собирать нужную высоту. Это очень круто», – поделилась собеседница ПАИ.

Тумбы используются не только для прыгунов, уточнила тренер. «Тренируется взрывная сила, которая нужна много где. И в спринте это основная работа, и в барьерном беге. Это современно, так прыгают уже везде», – сказала Екатерина Алексеева.

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