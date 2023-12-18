Новый тренажёрный зал открыли в ПсковГУ

12:59, 18 декабря 2023, ПАИ

Новый тренажёрный зал открыли в Псковском государственном университете. Как сообщил ПАИ директор центра физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения Артём Момент, новый зал в университете появился благодаря тому, что вуз прошёл конкурсный отбор проектов Министерства науки и высшего образования РФ по направлению «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования».

Новый тренажёрный зал площадью 180 квадратных метров для студентов и сотрудников университета создали за счёт объединения двух аудиторий. Он находится в корпусе на улице Льва Толстого. Его представление состоялось в ходе открытия нового корпуса Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства.

По словам Артёма Момента, зал оборудован самым современным оборудованием, предназначенным для комплексных тренировок. В зале имеется широкий спектр тренажёров, включая кардиооборудование: беговые дорожки, велотренажёры и эллиптические тренажёры, которые помогут развить выносливость и улучшить деятельность сердечно-сосудистой системы.

Тренажёрный зал будут использовать во время учебных занятий по элективным дисциплинам по физической культуре и спорту и секций по атлетической гимнастике, а также для общей физической подготовки спортсменов сборных команд ПсковГУ.

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