Пациенты могут купить лекарства в 235 ФАПах Псковской области

13:04, 18 декабря 2023, ПАИ

Пациенты могут купить лекарства в 235 ФАПах Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Проработка вопроса о возможности реализации лекарственных препаратов в ФАПах стала вестись с 2022 года, в 2023 году разработан поэтапный план организации розничной торговли лекарствами в амбулаториях, ФАПах, офисах врача общей практики, которые находятся в сельской местности и где отсутствуют аптеки.

Сейчас лекарства продают более чем в 235 ФАПах. До конца года в соответствии с утверждённым планом розничная торговля лекарственными препаратами должна осуществляться в 275 ФАПах.

Кроме того, идет работа по оснащению помещений ФАПов интернетом и привлечению медработников для работы в них.