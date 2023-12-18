Пациенты могут купить лекарства в 235 ФАПах Псковской области
Пациенты могут купить лекарства в 235 ФАПах Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
Проработка вопроса о возможности реализации лекарственных препаратов в ФАПах стала вестись с 2022 года, в 2023 году разработан поэтапный план организации розничной торговли лекарствами в амбулаториях, ФАПах, офисах врача общей практики, которые находятся в сельской местности и где отсутствуют аптеки.
Сейчас лекарства продают более чем в 235 ФАПах. До конца года в соответствии с утверждённым планом розничная торговля лекарственными препаратами должна осуществляться в 275 ФАПах.
Кроме того, идет работа по оснащению помещений ФАПов интернетом и привлечению медработников для работы в них.
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