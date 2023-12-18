Новогодние посылки передали жители Куньинского района для военнослужащих в зоне СВО

13:50, 18 декабря 2023, ПАИ

Новогодние посылки передали работники Ущицкого дома культуры и активисты ТОС «Ущицы» военнослужащим в зоне СВО. Всего они передали 11 коробок с подарками, пишет газета Куньинского района «Пламя».



Фото: Газета Куньинского района «Пламя»



Фото: Газета Куньинского района «Пламя»



Фото: Газета Куньинского района «Пламя»



Фото: Газета Куньинского района «Пламя»



Фото: Газета Куньинского района «Пламя»



Фото: Газета Куньинского района «Пламя»











Жители Ущиц принесли сладости, предметы личной гигиены, тёплые носки, насушили яблок, кто-то также принёс газовую плитку и запасные баллончики.

Кроме того, учителя и учащиеся Ущицкой школы собрали четыре коробки подарков и изготовили поздравительные открытки.

От храма Воздвижения Креста Господня в селе Лукино военнослужащим передали две коробки с тёплыми носками и сладостями.

Также солдатам передали старый тюль для маскировочных сетей и партию блиндажных свечей.