Новогодние посылки передали жители Куньинского района для военнослужащих в зоне СВО
Новогодние посылки передали работники Ущицкого дома культуры и активисты ТОС «Ущицы» военнослужащим в зоне СВО. Всего они передали 11 коробок с подарками, пишет газета Куньинского района «Пламя».
-
Фото: Газета Куньинского района «Пламя»
-
Фото: Газета Куньинского района «Пламя»
-
Фото: Газета Куньинского района «Пламя»
-
Фото: Газета Куньинского района «Пламя»
-
Фото: Газета Куньинского района «Пламя»
-
Фото: Газета Куньинского района «Пламя»
Жители Ущиц принесли сладости, предметы личной гигиены, тёплые носки, насушили яблок, кто-то также принёс газовую плитку и запасные баллончики.
Кроме того, учителя и учащиеся Ущицкой школы собрали четыре коробки подарков и изготовили поздравительные открытки.
От храма Воздвижения Креста Господня в селе Лукино военнослужащим передали две коробки с тёплыми носками и сладостями.
Также солдатам передали старый тюль для маскировочных сетей и партию блиндажных свечей.
Главу Псковского района Наталью Фёдорову наградили в Москве за вклад в развитие местного самоуправления