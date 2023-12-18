Подведены итоги Кубка Великих Лук по волейболу среди женских команд

13:39, 18 декабря 2023, ПАИ

Подведены итоги Кубка Великих Лук по волейболу среди женских команд. Об этом сообщается в группе «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие десять команд и более 100 участников.

Первое место досталось команде «Алмаз». Серебряными призёрами стали волейболистки псковского лицея № 10. Бронзу завоевали спортсменки клуба «Феникс».

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