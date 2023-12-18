Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Подведены итоги Кубка Великих Лук по волейболу среди женских команд

Подведены итоги Кубка Великих Лук по волейболу среди женских команд. Об этом сообщается в группе «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Подведены итоги Кубка Великих Лук по волейболу среди женских команд. Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях приняли участие десять команд и более 100 участников.

Первое место досталось команде «Алмаз». Серебряными призёрами стали волейболистки псковского лицея № 10. Бронзу завоевали спортсменки клуба «Феникс».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 декабря 2023

Подведены итоги чемпионата Псковской области по быстрым шахматам
18 декабря 2023

Подведены итоги Кубка Великих Лук по волейболу среди женских команд
18 декабря 2023

Новый тренажёрный зал открыли в ПсковГУ
18 декабря 2023

Подведены итоги первенства Великих Лук по кикбоксингу
18 декабря 2023

Великолукские баскетболистки стали призёрами зимнего кубка АСБ
18 декабря 2023

Великолукская команда ветеранов стала победителем баскетбольного турнира в Твери
18 декабря 2023

Псковичи стали призёрами заключительного этапа Кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону
18 декабря 2023

Команда из Псковской области стала победителем премьер-лиги Санкт-Петербурга по настольному теннису 

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...