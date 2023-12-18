Подведены итоги чемпионата Псковской области по быстрым шахматам

14:30, 18 декабря 2023, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Псковской области по быстрым шахматам, который прошёл в Опочке. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

41 шахматист из Пскова, Великих Лук и районов области принял участие в соревнованиях. «На турнир прибыли почти все сильнейшие шахматисты региона, как действующие, так и экс-чемпионы области в этой спортивной дисциплине: мастера ФИДЕ Валентин Власов, Одиссей Сулейманянц, Леонард Мелконян, кандидаты в мастера спорта России Григорий Шаранков и Валерий Жихарев», – отметили в федерации.

По результатам девяти туров звание чемпиона Псковской области по быстрым шахматам завоевал великолучанин Валентин Власов. Второе место досталось Александру Кульневу из Пскова. Бронза соревнований досталась Одиссею Сулейманянцу из Пушкинских Гор.

Индивидуальные награды получили Валерий Жихарев среди ветеранов и Эвелина Галаханова среди женщин. Также среди юниоров лучшим стал Александр Кульнев.

Отметим, что 21 участник турнира выполнил норматив спортивных разрядов по шахматам.

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