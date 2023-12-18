С начала декабря в травмпункт обратилось более 670 псковичей

14:26, 18 декабря 2023, ПАИ

С начала декабря в травмпункт в составе приемного покоя Псковской областной клинической больницы обратился 671 человек, из них 245 травмы получили на улице. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил заведующий травмпунктом Вадим Букша.

«В этом месяце 671 человек обратился на сегодняшний день. Из них по уличной травме 245, переломов (из всех обращений) – 211, вывихов – 18, ушибов – 205», – сообщил медик.

«За 17 декабря к нам обратилось 53 человека. По поводу уличных травм было 17 обращений. По поводу перелома обратилось 13 человек, вывихов – 4, ушибов – 11. Если гололед будет продолжаться, число обращений будет расти», – отметил Вадим Букша.

По данным Станции скорой помощи Псковской области, с 15 по 18 декабря (на 7 часов утра), кареты скорой на вызовы, связанные с падениями на улице, во всех муниципалитетах региона выезжали 105 раз.