Главу Псковского района Наталью Фёдорову наградили в Москве за вклад в развитие местного самоуправления

14:50, 18 декабря 2023, ПАИ

Главу Псковского района Наталью Фёдорову наградили на проектно-аналитической сессии Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), посвящённой развитию сельских территорий. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».

В рамках сессии на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ Наталье Фёдоровой вручили благодарность ВАРМСУ «За вклад в развитие местного самоуправления».

Наталья Фёдорова работает и тесно взаимодействует с ВАРМСУ, региональной ассоциацией, правительством области, администрациями волостей и активным населением на территории Псковского района. Благодаря этому развивается движение ТОС и местных инициатив, реализуются важные для жителей проекты.

Отметим, сессия проходила в рамках марафона «Муниципальный диалог».